Сегодня ночью, в 2:00, 10 мая, в городе Вольск Саратовской области баржа врезалась в яхту, которая стояла на судовом ходу. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Баржа задела ее носовую часть.

Пострадавших нет, на место прибыли спасатели и инспекторы ГИМС.

Обстоятельства выясняет транспортная полиция.

Напомним об еще одном случае с яхтой, который произошел в 2017 году. Тогда яхта попала в дорожную пробку в Саратове. Ее перевозили на специальном транспорте, каких-либо проблем с передвижением машин из-за этого не возникло.