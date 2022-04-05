В Вольском районе Саратовской области были задержаны браконьеры.

Подозреваемых в незаконной охоте двух мужчин взяли с поличным местные егери в ночь на 3 апреля, — рассказали в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По предварительным данным, в охотничьем хозяйстве «Белогорновское» браконьеры застрелили во время незаконной охоты беременную самку кабана вместе с кабаном.

Добыча диких животных велась с машины при помощи тепловизора.

Туши кабанов находились в сарае и автомобиле преступников.

В настоящее время проводится проверка.