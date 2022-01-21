В дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от представителя транспортной организации о хищении металлических ограждений с нескольких остановочных платформ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В краже подозревают четверых местных жителей. Установлено, что ранее судимый 32-летний мужчина вместе со

своими знакомыми в декабре прошлого года провернули три кражи перил ограждения, расположенных на разных остановочных платформах перегонов «Зоринский – Липовский» и «Тарханы – Липовский». В общей сложности им удалось похитить около 200 метров металлических ограждений. Часть похищенного имущества они успели сдать в приемный пункт лома черных металлов.

Общий ущерб собственнику составил более 297 тысяч рублей.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.