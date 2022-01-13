Домой Рубрики Новости Саратова Под Саратовом чуть не сгорел дом из-за неисправной печи РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Под Саратовом чуть не сгорел дом из-за неисправной печи По Новости Саратова - 13.01.2022 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 12 января, в Турковском районе Саратовской области из-за печи чуть не сгорел двухквартирный дом. В 7 утра пожарные прибыли на место ЧП в село Трубетчино. Пламя ликвидировали два расчнта. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч домов Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч... Новости Саратова - 13.01.2022 0 До конца 2022 года в Саратовской области будет газифицировано более 5 тысяч домов, в которых живёт около 15 тысяч человек. Об этом глава региона... Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе 13.01.2022 Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги 13.01.2022 Количество вагонов в саратовских электричках увеличится с 14 января 13.01.2022 Саратовские школьники будут продолжать учиться при омикроне 13.01.2022