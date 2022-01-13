12 января, в Турковском районе Саратовской области из-за печи чуть не сгорел двухквартирный дом.

В 7 утра пожарные прибыли на место ЧП в село Трубетчино.

Пламя ликвидировали два расчнта.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА