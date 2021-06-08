Суд признал 63-летнего депутата из Петровска виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 10 августа на пересечении улиц Кирова и Советской мужчина, будучи за рулем своего Infiniti QХ 80, сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Шофер скрылся с места ДТП. Достоверно установить, кто управлял автомобилем, на первоначальном этапе не удалось.

Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, где в тот же день скончалась.

Следователи поэтапно восстановили картину происшествия и задержали виновника событий. Он признал вину в содеянном.

Теперь злоумышленник проведет 2,5 года в колонии-поселения, его лишили водительских прав на три года. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму в один миллион рублей.