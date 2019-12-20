Прокуратура Александрово-Гайского района выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок детей.

Установлено, что в в муниципальных образовательных учреждениях района в нарушение требований федерального законодательства обязательное психиатрическое освидетельствование водителей не проведено.

Руководители учреждений получали представления, однако ситуация не менялась.

Тогда прокуратур обратилась в суд с шестью исками об обязании водителей пройти процедуру. Эти требования удовлетворены.