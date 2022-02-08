Проводится доследственная проверка по факту смерти 59-летней женщины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 8 февраля, местная жительница пришла навестить свою 59-летнюю мать, проживающую вместе с 63-летнем сожителем в квартире дома, расположенного по улице Карла Маркса в селе Степное Советского района. В доме женщина обнаружила последних в бессознательном состоянии. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины и госпитализировали мужчину с признаками отравления угарным газом.

В ходе осмотра установлено, что дом отапливался газовой котлом. Признаков насильственной смерти на теле женщины при внешнем осмотре не обнаружено. Причиной её гибели могло стать отравление угарным газом.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.