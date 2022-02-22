Несчастный случай с гибелью двух мужчин произошёл 21 февраля в Новоузенске Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, здесь в одном из многоквартирных домов 2-го микрорайона были найдены два мужских трупа.

— Соседи почувствовали запах газа из соседней квартиры. Войдя в помещение, они увидели тела 32-летнего и 37-летнего мужчин и сообщили в полицию, — рассказали подробности следователи.

Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным, гибель мужчин могла наступить из-за отравления угарным газом: в квартире находился проточный газовый водонагреватель. Проводится проверка.