В Саратовской области за прошедшие сутки сгорело два частных дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, 3 апреля в 13:07 в Ершове горел частный дом в переулке Жданова. Площадь пожара составила 12 кв.м. Пострадало потолочное перекрытие в коридоре и на веранде. Возможная причина причина возгорания — нарушение электропроводки.

В тот же день в 22:44 горел частный саманный дом на Чапаева. В огне пострадало потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 10 кв.м. Возможная причина причина пожара — нарушение эксплуатации печи.

На тушение в каждом случае выезжали 2 пожарных расчета.