В Балакове из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло накануне, 11 апреля, в 19:40, в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на Рабочей. Площадь пожара составила 20 кв.м, загорелась одна из комнат. В квартире на момент пожара находились два пенсионера, мужчина и женщина, которые самостоятельно покинули опасное место.

Создалось сильное задымление в подъезде, с верхних этажей эвакуировали пять человек. Из квартиры сверху отравление продуктами горения получила пожилая женщина. Ее госпитализировали.



— Предварительно, причина пожара связана либо с неосторожным обращением с огнем либо с нарушением эксплуатации электрооборудования, — рассказали в ведомстве.

На тушение выезжали три пожарных расчета.