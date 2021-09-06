Домой Рубрики Новости Саратова Под Саратовом из реки достали тело пенсионера РубрикиНовости Саратова Под Саратовом из реки достали тело пенсионера По Новости Саратова - 06.09.2021 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 6 сентября, в Саратовской области из Волги достали утонувшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба обласпаса. 76-летний мужчина был найден в Энгельсском районе у острова Пономаревский. Тело передали следователям. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку Саратовская автомобилистка погибла от удара о дерево ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств Новости Саратова - 06.09.2021 0 Мэрия Саратова будет судиться с ООО "КВС" за невыполнение своих обязательств. Об этом сообщил Михаил Исаев на своей странице в инстаграм. Компания ООО "КВС" выполнила... Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку 06.09.2021 Саратовская автомобилистка погибла от удара о дерево 06.09.2021 Пятиэтажку в Саратове признали аварийной 06.09.2021 Анну Семенович хотят позвать выступать на день города в Саратове 06.09.2021