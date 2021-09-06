Сегодня, 6 сентября, в Саратовской области из Волги достали утонувшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба обласпаса.

76-летний мужчина был найден в Энгельсском районе у острова Пономаревский. Тело передали следователям.

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