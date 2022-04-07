На территории региона остаются подтопленными 15 мостов. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, по состоянию на 10:00 зафиксированы подтопления 14 низководных мостов, 1 пешеходного моста, 2 плотин и 2 участков дорог. Отрезаны 5 жилых домов в 2 населённых пунктах.

Случаев подтопления жилых домов паводковыми водами не зарегистрировано. Продолжают работу 6 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах.

За сутки уровень воды поднялся в водоемах в 23 муниципальных районах.