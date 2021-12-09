Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Ершовском районе, унесшего жизнь мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Сегодня, 9 декабря, в селе Новая Краснянка Ершовского района произошло возгорание частного дома, в котором жил 28-летний мужчина. После тушения огня, пожарные обнаружили в жилой комнате на полу обгоревшее тело хозяина дома.

Очаг возгорания располагался в жилой комнате рядом с кроватью. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.