Сегодня, 10 марта, в Саратовской области закрыли три трассы из-за сильной метели. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, с четырех часов закрыта трасса на Казахстан на участке км 317+000 — км 583+000.

Непогода затронула уже семь районов: Энгельсский, Советский, Федоровский, Ершовский, Дергачевский, Озинский и Базарно-Карабулакский. Наблюдается низовая метель, видимость менее 50 метров, порывы ветра 20 м/с.

Напомним, ранее закрыли трассу в Базарно-Карабулакском районе на участке км 0+000 — км 35+000 и участок автомобильной дороги Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай.