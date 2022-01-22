В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщается об оскорблении и жестоком обращении в отношении несовершеннолетнего со стороны группы подростков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно данным СМИ, 20 января группа неустановленных подростков, находясь в одном из торговых центров Балашова, оскорбляли и проявляли агрессию к несовершеннолетнему, снимая происходящее на камеру телефона.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.