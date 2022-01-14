Жителей Энгельса заподозрили в краже на улице Валовая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

С заявлением о пропаже бытовой техники в Волжский отдел полиции обратилась хозяйка квартиры. Она пояснила, что в конце декабря сдала жилье на сутки 26-летнему мужчине. Но когда вернулась, из квартиры таинственным образом исчезли утюг, микроволновка, фен, две плойки и пылесос.

Сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала местного жителя. Мужчина признался в содеянном, и пояснил, что после совместного застолья со своим 19-летним другом, вынес из квартиры технику и сдал ее в комиссионный магазин. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.