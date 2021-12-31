В полицию в Ершове обратилась 49-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

У 79-летнего отца заявительницы, находившегося на лечении в больнице, неизвестные похитили 18 тысяч рублей с банковского счета.

В отдел полиции доставили 44-летнюю работницу больницы. Женщина призналась в содеянном, пояснила, что воспользовалась свободным доступом к телефону, перевела деньги через мобильное приложение и потратила их на личные нужды.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.