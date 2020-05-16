В Аркадакском районе расследуется дело о смерти мужчины в собственном доме. По информации СУ СКР, он не отвечал на стук в дверь с 12 мая.

По предварительной версии, в минувший вторник почтальон прибыла к дому 68-летнего мужчины в селе Алексеевка для вручения пенсии, однако на стук в дверь жилец не отреагировал. На следующий день эта история повторилась, и разносчица корреспонденции попросила соседа передать информацию мужчине об обязательной явке в отделение почты.

Бдительный сельчанин решил проведать затаившегося соседа, однако дверь ему никто не открыл. Зайдя внутрь частного дома, он обнаружил хозяина жилища мертвым и вызвал полицию.

Специалисты осмотрели место происшествия, но следов насилия на теле погибшего не обнаружили. Однако его одежда была едва обгоревшей, несмотря на то, что признаки пожара отсутствовали.

Расследование уголовное дела продолжается.