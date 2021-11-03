Проведена проверка показаний на месте 19-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

23 октября 19-летний юноша находился с друзьями у подъезда дома во 2-м Микрорайоне Новоузенска. К ним присоединился 38-летний мужчина. В ходе общения он стал проявлять агрессию. Юноша предложил оппоненту отойти в сторону и разобраться по-мужски.

Между ними произошла драка, в ходе которой молодой человек нанес противнику несколько ударов кулаками обеих рук в область головы. После этого мужчины разошлись. Однако спустя некоторое время 38-летний мужчина вернулся обратно с ножом. Юноше удалось отобрать у него оружие, после чего он уронил его на землю. Далее молодой человек ушел вместе с друзьями, а мужчина остался лежать на земле.

Его заметили местные жители и вызвали бригаду скорой помощи. В больнице он скончался.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.