Возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летней женщины в Михайловском поселке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 30 апреля в микрорайоне Солнечный 42-летний мужчина вместе с 35-летней супругой находились дома и выпивали. Через некоторое время между ними возник конфликт, тогда мужчина избил женщину и отправился спать. Проснувшись ночью 1 мая, он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни. Тогда мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

По словам экспертов, смерть женщины наступила из-за перелома щитовидного хряща.

Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.