Житель поселка Екатериновка признан виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По словам следователей, 2 июля прошлого года 28-летний мужчина, находясь вечером возле своего дома, распивал спиртное в компании троих односельчан.

Один из собутыльников зашел в дом и расположился на диване. Недовольный хозяин квартиры возмутился поведением 60-летнего гостя и сделал замечание. Не увидев с чужой стороны реакции, он разозлился и, схватив брусок, ударил им по голове потерпевшего несколько раз. После чего за ноги выволок его на улицу, где продолжил избивать тем же бруском по голове и туловищу.

От полученных телесных повреждений 60-летний мужчина, спустя несколько дней, скончался в больнице. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Суд назначил обвиняемому 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.