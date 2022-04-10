Житель Красноармейска купил несуществующий двигатель почти за 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам 40-летнего пострадавшего, он договорился о сделке и перевел 47 тысяч рублей за двигатель на «Citroen C4» некой даме на одном из сайтов бесплатных объявлений. Та, получив деньги, перестала выходить на связь. Товара покупатель так и не дождался.

В ходе расследования задержана 21-летняя жительница Самары, ранее неоднократно судимая за кражи, мошенничество и грабеж. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.