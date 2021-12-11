В отношении 36-летнего ранее судимого жителя Ершова возбуждено уголовное дело за сексуальное насилие, совершенное с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В Ершове семейная пара, воспитывающая двух детей, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь, которой исполнился полный год и семь месяцев и 5-летнего сына.

Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь.

В настоящее время следователями с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.