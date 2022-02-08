Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины за действия сексуального характера с7-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В августе 2015 года вечером 55-летний мужчина находился в гостях у своих знакомых в одном из сел Балашовского района Саратовской области. Мужчина решил поехать в магазин на машине, при этом взяв с собой 7-летнюю дочь приятелей под предлогом покупки ей сладостей. В машине, используя беспомощное в силу возраста состояние ребенка, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Впоследствии девочка рассказала своей маме о произошедшем. Мать незамедлительно обратилась с заявлением по данному факту в правоохранительные органы.

Следователем подозреваемый был задержан. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.