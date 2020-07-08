Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего рецидивиста из Духовницкого района завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 12 марта он пришел в гости к 63-летнему приятелю, нашел на полу банковскую карту и забрал ее себе. За полтора дня он успел потратить семь тысяч рублей на разные прихоти, пока полиция не пришла к нему домой и не пришлось во всем сознаться.

С 30 марта по шестое апреля он украл у своей 43-летней сожительницы два золотых кольца стоимостью свыше четырех тысяч рублей, после чего расстался с ней. Уже восьмого апреля он пришел в гости к компании в селе Теликовка и подарил чужой 30-летней девушке одно из колец. Подарок предназначался для того, чтобы та не ругала своего парня за застолье.

А 11 апреля злоумышленник преподнес второе украшение своей приятельнице. Она работала дояркой на ферме там же, где его бывшая. Последняя узнала свое кольцо и сообщила в полицию. Злоумышленник во всем сознался и украшения вернулись к владелице.

Вечером 20 апреля он пришел в гости к мужчине, чьей возлюбленной он дарил кольцо. Пары дома не было, он выставил раму на веранде, проник внутрь. Он сначала снял куртку, которую оставил во дворе, а вернувшаяся хозяйка дома сфотографировала одежду, поставила на место раму и пошла к своему парню рассказывать о случившемся.

Когда хозяева дома вернулись с полицией, рецидивист уже успел уйти. Но отпечатки пальцев и снимок одежды помогли его отыскать. Мужчина не стал отрицать и этого проступка.

Уголовное дело направлено в суд.