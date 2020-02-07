В Ершовском районе осужден местный житель за несколько преступлений.

По информации прокуратура, в сентября 2015 года ночью выломал оконную раму и проник в магазин села Миусс, откуда украл продукты и сигареты на 42 тысячи рублей.

Той же ночью он вломился в почтовое отделение и украл товар на 13 тысяч.

Помимо этого в сентябре 2019 года злоумышленник через выбитую форточку забрался в салон красоты на улице Космонавтов в Ершове. От туда он вынес телевизор, видеокамеры и деньги всего на 11 тысяч рублей. Также он разбил створку магазина на той же улице и вынес продукты, пиво и сигареты на 9,5 тысяч.

А накануне последних преступлений сельчанин купил 60 грамм марихуаны и стал хранить при себе.

В настоящее время суд приговорил 37-летнего мужчину к трем с половиной годам исправительной колонии общего режима.