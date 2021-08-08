Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 59-летнего мужчины в Марксе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 6 августа гражданин вместе с приятелем отправились рыбачить на лодке.

Он ехал к месту лова, управлял ручным мотором. Внезапно почувствовал себя плохо и упал за борт. Вследствие этого лодка наклонилась, и приятель так же оказался в воде. Ему удалось доплыть до берега, а 59-летний мужчина утонул.

Его труп обнаружили спасатели 7 августа на дне водоема в притоке реки Волга.   

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле молодого человека при внешнем осмотре не обнаружено.  

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 

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