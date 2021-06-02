40-летний житель Новоузенска отработал езду без прав в храме. Об этом сообщили в областном УФССП.
Гражданин сел без прав за руль авто, его задержали. На гражданина составили протокол об административном нарушении и впоследствии ему дали 180 часов обязательных работ.
На гражданина завели исполнительное производство. Его отправили отбывать наказание в православный приход Храма Великомученицы Екатерины. И предупредили об ответственности за уклонение от
обязательных работ.
Гражданин отбыл наказание в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.