Суд признал 39-летнего жителя Балаково виновным в умышленном убийстве из-за ревности, краже чужого имущества, угоне автомобиля, умышленном уничтожении чужого автомобиля путем поджога, а также в истязании его беременной сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что в октябре 2017 года гражданин из-за ревности к своей сожительнице решил расправиться с ее 50-летним ухажером. Он заставил ее вызвать мужчину утром 6 октября 2017 года в безлюдное место, расположенное в трёх километрах от города Балаково по направлению к селу Подсосенки. Во время встречи подсудимый потребовал от потерпевшего встать на колени, а когда тот не выполнил его требование, достал из своей одежды револьвер и не менее трёх раз выстрелил в спину.

Злоумышленник угнал автомобиль потерпевшего и оставил его в одном из дворов Балакова. Потом он вернулся с сожительницей к трупу, разжег костер, расчленил тело убитого, облил бензином и сжег на костре. Затушив пламя, он собрал останки из кострища на простыню и вывез в поле, где выбросил у лесополосы, присыпав листвой.

Далее гражданин вместе с ней вернулся в город, забрал авто убитого, отогнал в заброшенный и недостроенный гараж одного ГСК в районе шлюзового моста, облил бензином салон и кузов и сжег. Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 241 тысячу рублей.

Потом он вместе со своей матерью и сожительницей, являвшейся очевидцем совершенных преступлений, выехал из Балаково и проживал то в Москве, то в поселке Нахабино Московской области.

Кроме того, подсудимый, проживая со своей сожительницей, с 2016 по 2020 год периодически избивал ее, обливал горячей водой, причиняя физические и психические страдания. При этом он достоверно знал, что женщина находится в состоянии беременности, материально от него зависит.

В марте 2020 года 45-летняя сожительница злоумышленника решила уйти от него и обо всём сообщила сотрудникам полиции Москвы.

Свою вину в судебном заседании он не признал, отрицал свою причастность, пытаясь свалить всю вину на нее.

Злоумышленник получил 15 лет исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевших на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.