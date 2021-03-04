Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Саратовского района, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 27 октября 2020 года жительница одного из сел Саратовского района не обнаружила во дворе дома поросят и отправилась их искать. Она встретила 34-летнего мужчину и спросила, не видел ли он животных.

Тот сказал, что поросята находятся в заброшенном здании. Они зашли внутрь и тогда незнакомец ударил ее кулаком по животу, повалил на пол и попытался совершить действия сексуального характера.

Женщина начала кричать и сопротивляться, ее услышал родственник и прибежал, чем вспугнул злоумышленника. Тот поспешил скрыться.

Полиция выяснила его личность, но сначала гражданин отрицал свою причастность к преступлению.

Во время опознания потерпевшая уверенно указала на него. Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд.