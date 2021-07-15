Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме в Ровенском районе тела 54-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 14 июля 2021 года в дневное время 54-летний мужчина вместе с приятелем отправился купаться на реку Тарлык, протекающую вблизи села Тарлыковка Ровенского района. Они отплыли на значительное расстояние от берега, где гражданин нырнул под воду и на поверхности водоема более не показался. Спасти его другу не удалось. Доплыв до берега, он сообщил о происшествии в орган полиции.

Только утром 15 июля 2021 года тело утонувшего мужчины на поверхности воды обнаружил местный житель.

Следователь осмотрел место происшествия. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.