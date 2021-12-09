Накануне, 8 декабря, в Вольске поступил сигал о пожаре в частном доме на улице Киевской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Горела стена в доме на площади одного квадратного метра. Пожар произошел из-за эксплуатации газового оборудования.

Хозяин дома использовал баллон монтажной пены вблизи газовой плиты с открытым газом, в результате чего произошло воспламенения газов, выходящих из газового баллона. Мужчина сам справился с возгоранием, не дав огню распространиться.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений, при помощи огнетушителя.