Житель Базарно-Карабулакского района заключен под стражу по обвинению в преступлении против половой свободы и неприкосновенности женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 18 июня он набросил веревку на шею коллеги, с которой они работали в сельскохозяйственной организации.

Осознав, что потерпевшая стала задыхаться, гражданин начал угрожать ей расправой и изнасиловал ее, после чего скрылся. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Доказательства закрепляются, расследование уголовного дела продолжается.