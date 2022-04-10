Житель Вольска расстрелял собаку в одном из подъездов. Об этом сообщается в паблике в социальных сетях «Подслушано в Вольске».

По словам местной жительницы, она разместила в интернете объявление о том, чтобы кто-нибудь приютил находившуюся в подъезде бездомную собаку. Через некоторое время пришел пьяный мужчина с ружьем и начал по ней стрелять.

— Чудом не задел беременную девушку и ее мать! Спрятал ружьё и уехал пьяный. Полицию вызвали, заявление написали. Ветеринар приехал, — написала автор поста.

Животное осталось живо. Девушка написала, что позже нашлись хозяева и собаку забрали домой.