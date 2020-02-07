В Самойловском районе будут судить насильника. Об этом сообщает СУ СКР.

С октября по ноябрь 23-летний молодой человек вступил с интимную связь с 15-летней девочкой, а также с другой 14-летней сельчанкой.

На допросе растлитель признался в содеянном. Теперь ему грозит о четырех лет лишения свободы.

— При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление путем полного или частичного сложения наказаний, — отметили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленника передано в суд на рассмотрение.