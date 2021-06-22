На 34-летнего жителя Базарно-Карабулакского района возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества и оскорбление представителя власти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он расстался с сожительницей и пытался вернуть ее. 18 апреля около 5:00 гражданин пришел к ней домой и стал требовать встречи. Та отказалась и позвонила в полицию.

Правоохранители поднялись к ней в квартиру, а в это время с улицы раздались характерные звуки ударов по металлу и бьющегося стекла. Проследовав на улицу, сотрудники обнаружили, что злоумышленник взобрался на крышу служебного автомобиля Lada Niva и стал бить металлической арматурой по крыше и стеклам.

Полицейским удалось снять его с автомобиля. Гражданин не унимался и материл их.

Стоимость причиненного ущерба составила 138,295 тысячи рублей.

Злоумышленник отказался давать показания. Расследование продолжается.