В Вольске организована доследственная проверка по факту смерти 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 30 ноября, 30-летний мужчина пришел навестить свою знакомую, проживающую в многоквартирном доме на улице Звездная в Вольске. Женщина не захотела с ним общаться, тогда гость решил попасть в ее квартиру через балкон.

Мужчина открыл окно в подъезде и попытался переместиться на балкон квартиры, однако не удержался и сорвался вниз с высоты третьего этажа, получив травму головы. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в больницу, где он скончался.

Обстоятельства выясняются.