Житель Воскресенского района обвиняется в смертельном избиении приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Днем 7 мая в селе Воскресенское 46-летний местный житель вместе со своей дамой пришел в гости к приятелю. Компания из пяти человек устроила в частном доме пьяное застолье. В ходе беседы между двумя гостями возник конфликт, переросший в драку. 46-летний мужчина нанес не менее 10 ударов кулаками по голове сопернику. В результате пострадавший скончался на месте.

Эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку.

Обвиняемый вину признал, его заключили под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.