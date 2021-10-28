Суд Энгельса вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его признали виновным в краже. Установлено, что с 27 мая по 28 мая 2019 года житель Энгельса со своим знакомым вынес из хранилища АО «Новое» бензиновый генератор, болгарку, сварочный аппарат, электролобзик, а также собаку породы немецкая овчарка.

Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила более 46 тысяч рублей.

Приговором суда мужчине назначили два года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.