В Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти 34-летнего мужчины в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

5 апреля днем 34-летний инженер-механик находился в Энгельсе на одной из станций предприятия, осуществляющего деятельность по очистке и распределению воды, куда прибыл с целью контроля работы подчиненных сотрудников. Находясь на лестничном марше технического помещения, мужчина упал с лестницы. Он был госпитализирован в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». 8 апреля он скончался.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.