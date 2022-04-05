В отношении 40-летнего жителя города Ершова возбуждено уголовное дело за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, со 2 по 3 апреля 40-летний мужчина, до смерти избил 57-летнюю знакомую подручными строительными и иными бытовыми предметами. Случилось это в его автомобиле, припаркованном в гараже по улице Энергетиков.

По словам экспертов, причиной смерти женщины стало кровотечение, травматический разрыв прямой кишки.

Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.