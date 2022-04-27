В Вольске продолжается расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего местного жителя в убийстве. Об этом сообщили пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 24 апреля возле подъезда одного из домов по Маяковского 55-летний местный житель напал с ножом на 40-летнего мужчину, с которым они поссорились. Колото-резаные удары пришлись в грудь и живот. Пострадавший скончался на месте от полученных ран с повреждением сердца.

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.