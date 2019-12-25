В Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве в Татищевском районе.

Как сообщили в региональном СУ СКР, преступление было совершено вечером 14 октября.

По данным следствия, трое молодых людей находились на детской площадке в селе Широкое.

— Мимо прошел пьяный 40-летний мужчина и сделал замечание, чтобы они не мусорили. Парни обиделись, заявив, что ничего подобного не делают. Это обидело мужчину, он ушел, но вернулся с ножом, которым ударил одного из юношей в грудь. 21-летний скончался на месте, — уточнили в ведомстве.

Мужчину взяли под стражу. Свою вину он признал полностью.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.