2 февраля в частном домк в селе Золотое Красноармейского района обнаружено тело 71-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

На теле мужчины обнаружены колото-резаные ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи установили личность мужчины, причастного к совершению убийства. Им оказался 44-летний местный житель.

С 12 января по 2 февраля 44-летний мужчина был в гостях у своего 71-летнего знакомого, проживающего в частном доме в селе Золотое красноармейского района Саратовской области. Они вместе выпивали. Когда алкоголь начал заканчиваться, 44-летний злоумышленник отправился за добавкой, в то время как хозяин жилища допил оставшееся спиртное.

Вернувшись с пустыми руками и обнаружив пустую бутылку, гость начал ссору. Разозлившись, он схватил со стола кухонный нож и зарезал мужчину.

Вину в инкриминируемом ему деянии обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.