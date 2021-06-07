Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 37-летний житель Ершова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, 6 июня в квартире дома на Технической улице родственники обнаружили его тело.
Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Во время осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения в области груди и головы. Выяснилось, что в помещении ванной разбита раковина.
По предварительным данным, мужчине могло стать плохо, он ударился о сантехнику и получил травмы. Вместе с тем, для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.