Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 37-летний житель Ершова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 6 июня в квартире дома на Технической улице родственники обнаружили его тело.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Во время осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения в области груди и головы. Выяснилось, что в помещении ванной разбита раковина.

По предварительным данным, мужчине могло стать плохо, он ударился о сантехнику и получил травмы. Вместе с тем, для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.