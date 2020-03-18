В селе Альшанка Екатериновского района 17 марта боров насмерть загрыз мужчину. Эту информацию корреспонденту «НС» подтвердила представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

По некоторым данным, сельчанин загонял свиней в хлев, за что на него обиделся боров. Он укусил мужчину за бедро и порвал ему большую артерию, вследствие чего он потерял много крови.

Прибывшие через 20 минут медики госпитализировали 42-летнего мужчину. Врачи пытались реанимировать его, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Он погиб по пути в больницу.