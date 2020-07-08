Суд признал 50-летнего жителя Калининского района виновным в изнасиловании подростка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С ноября 2019 года по январь 2020 мужчина занялся интимом с 12-летней дочерью своей сожительницы. Об этом ее мать узнала из смс, которые писал ребенку злоумышленник.

Следователи поговорили с девочкой и узнали, как все было.

Экспертиза показала, что она не могла оказать сопротивления, не понимала что происходит.

Теперь злоумышленник проведет 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.