В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

24 февраля 63-летний мужчина был у себя дома в селе Казанла Базарно-Карабулакского района. К нему в гости пришел его 42–летний знакомый, мужчины начали выпивать. После того, как хозяин попросил гостя уйти, между приятелями завязалась драка, в ход пошла табуретка и кухонный нож. В результате полученных травм гость подозреваемого скончался.

Следователем 63-летний злоумышленник задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.