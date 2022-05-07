Жителя Петровска с инфарктом миокарда госпитализировали на воздушном транспорте. Об этом накануне, 6 мая, сообщили в региональном минздраве.

Пациенту провели тромболизис и доставили в специализированное учреждение Саратовской области бригадой санитарной авиации.

-Важно в первые часы обратиться за медицинской помощью, так как возможно проведение специальных лечебных мероприятий с высокой степенью эффективности по растворению брокирующего кровоток тромба — тромболизиса, — отметили в ГУЗ СО «Петровская РБ».