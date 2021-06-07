На 35-летнего балашовца завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобиля с применением насилия. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

На него завели уголовное дело за покушение на убийство малолетнего и захват его в заложники, а также попытку убить полицейского.

По данным следствия, днем 15 января гражданин взял в заложники своего десятилетнего сына чтобы заставить свою жену и прибывших по ее вызову полицейских передать ему наркотики и транспорт, на котором он собирался скрыться с места преступления. Он угрожал расправиться с мальчиком ножом в случае невыполнения его требований.

Злоумышленник увидел Lada Largus соседа, который тот оставил прогреваться. Он потребовал от правоохранителя дать ему возможность скрыться. Участковый полиции сел за руль, а мужчина, продолжая удерживать сына, сел на переднее пассажирское сиденье и потребовал от полицейского начать движение, тем самым, совершил неправомерное завладение транспортным средством против воли и согласия собственника, не имея на то законных оснований.

Потом гражданин пытался убить своего временного водителя ножом, но полицейский смог перехватить нож за клинок и обезоружил мужчину. Сразу же после этого его противоправные действия были пресечены подоспевшими на помощь сотрудниками правоохранительных органов.

Все уголовные дела соединены в одном производстве.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение предварительного расследования.